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  • İçişleri Bakanı Soylu'dan "kadın cinayetleri" açıklaması: Alınan tedbirler sayesinde cinayet oranları düştü
03 Ekim 2020 Cumartesi 15:26 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu'dan "kadın cinayetleri" açıklaması: Alınan tedbirler sayesinde cinayet oranları düştü

İçişleri Bakanı Soylu'dan "kadın cinayetleri" açıklaması: Alınan tedbirler sayesinde cinayet oranları düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranının, yılbaşından itibaren yüzde 29 oranında düştüğünü belirterek, "Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranının, yılbaşından itibaren yüzde 29 oranında düştüğünü aktardı. Soylu, "Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek." dedi. 

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