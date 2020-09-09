09 Eylül 2020 Çarşamba 01:38 | Son Güncelleme:AA
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha yarın evladına kavuşacağını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha yarın evladına kavuşacağını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.