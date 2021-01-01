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  • İçişleri Bakanı Soylu'dan Belbuka Üs Bölgesi paylaşımı: "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti"
01 Ocak 2021 Cuma 10:52 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu'dan Belbuka Üs Bölgesi paylaşımı: "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti"

İçişleri Bakanı Soylu'dan Belbuka Üs Bölgesi paylaşımı: "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Üs Bölgesi'ndeki ziyaretinde, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. Teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, Belbuka Üssüne ilişkin, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. Teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" paylaşımında bulundu.

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