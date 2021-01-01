01 Ocak 2021 Cuma 10:52 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu'dan Belbuka Üs Bölgesi paylaşımı: "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Üs Bölgesi'ndeki ziyaretinde, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. Teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
Bakan Soylu, Belbuka Üssüne ilişkin, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. Teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" paylaşımında bulundu.
Belbuka Üs Bölgesi...— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) January 1, 2021
Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti...
Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka...
(Berbuka-Gelin Taşı),
teröristlerin sahte hikayeleriyle değil,
Tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor pic.twitter.com/V3qJfQ9AFd