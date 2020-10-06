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  • İçişleri Bakanı Soylu teslim çağrısında bulundu: Dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkış
06 Ekim 2020 Salı 10:46 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu teslim çağrısında bulundu: Dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkış

İçişleri Bakanı Soylu teslim çağrısında bulundu: Dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkış

İçişleri Bakanı Soylu, "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi.

"87 SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröristlere yönelik ikna faaliyetlerinin sürdüğünü hatırlatan Soylu, "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu." dedi.

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