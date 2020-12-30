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  • Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "KADES'e 60 binin üzerinde ihbar geldi"
30 Aralık 2020 Çarşamba 10:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "KADES'e 60 binin üzerinde ihbar geldi"

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "KADES'e 60 binin üzerinde ihbar geldi"
AA

İçişleri Bakanı Soylu, kadına şiddette destek uygulaması KADES'e yaklaşık 60 binin üzerinde ihbar geldiğini açıklayarak, "Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Bakan Soylu, kadına şiddette destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı olduğunu açıkladı.  

AA'da yer alan son dakika haberine göre Soylu, "Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar" dedi.

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