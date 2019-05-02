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İçişleri Bakanı Soylu, IDEF'19'da

İçişleri Bakanı Soylu, IDEF'19'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14'üncü kez düzenlenen IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar alanına gelen Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın standını gezdi.      
 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı stantlarını da gezen Soylu, buradaki personelin teknik teçhizatları hakkında bilgi aldı.      
 Stantlardaki teknolojik aletleri inceleyen Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.      
Soylu, fuar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

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