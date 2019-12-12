İçişleri Bakanı Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araştırmacı gazeteciliğin neredeyse bittiğini savundu ve "Dün Ertuğrul Özkök, Şilili kadınların yaptığı dansın Kadıköy'de yapılması ile ilgili bir yazı kaleme almış. Kendisine mektup yazdım. Eksik olan bilgileri aktardım" dedi. Soylu, "Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum" ifadesini de kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Radyo D'de Adem Metan'ın sunduğu 'Adem Metan Show' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, "Gazetecileri eleştirir misiniz? Yanlış bilgi verdiklerinde kendilerine ulaşıp düzeltme yapar mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"HER ŞEYİ BIRAKIP GAZETECİLİK YAPMAK İSTİYORUM"

"Bazı gazeteciler var ideolojik olarak kopmuşlar, doğruyu görmüyorlar. Biz ne dersek diyelim bizi yok hükmünde görüyorlar. Biz onları ikna edemeyiz. Onlarla uğraşmam ama yazdıklarını okurum nasıl psikolojide olduklarını bilmem gerek. Ben gazetecilik mesleğini en çok eleştiren bir siyasetçiyim. Bir gazetecinin hata yapma lüksü yoktur. Bizim vardır ama onların yoktur. Bir gazeteci bir iki kere hata yaparsa affedilir. Basın mensupları artık çok rahatlar. Bir dönemin gazetecileri çok emek verirdi. Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum. Şu an eleştirerek düzeltilmesi gereken onca konu var ki anlatamam."

SOYLU'DAN ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ELEŞTİRİSİ

Günümüzde araştırmacı gazeteciliğin yok denecek kadar az olduğu görüşünü dile getiren Soylu, "Türkiye'de birçok şey üretilir. Beni affedin ama en ağır iş adliye muhabirliği oldu. Dün Ertuğrul Özkök bir yazı yazmış kendisine mektup yazdım. Yazısında eksikler vardı. Bu eksikleri mektup yazar ilettim. Beni eleştiriyor. Bana, 'Siz Kadıköy'de dans eden kadınlara müdahaleyi savunuyorsunuz' diyor. Niye ben karşı olayım beni bağışlayın dans eden kadınlar 'devlete, polise, hakime tecavüzcü katil' derse biz nasıl çözeriz bu işi? Türkiye kadına şiddet, cinayette Avrupa yasaları ile eş değerde ilerliyor. Bu konuda her kesimden desteğe ihtiyacımız var. Biz destek bekliyoruz. İdeolojik tutum beklemiyoruz. Ben de mektupta dedim ki 'keşke dans etselerdi de devlete katil, tecavüzcü demeselerdi' biz huzur iklimi inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.