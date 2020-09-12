İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'daki selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarına ilişkin, "21 gündür bu çalışmalar devam ediyor. 391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Gerek arama kurtarma personelimizle gerekse iş makinelerimizle arıyoruz ve ümidimizi kaybetmiş değiliz." dedi.

Soylu, "Hükümetimiz tarafından buraya 135 milyon lira nakdi kaynak aktarıldı. Bu işin toplam maliyeti, şu ana kadar ulaştığımız keşfe göre 2 milyar lira civarında." diye konuştu.