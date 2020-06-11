11 Haziran 2020 Perşembe 16:14 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar' açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar" ifadesini kullandı.