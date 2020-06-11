Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8248
  • 7,7796
  • 382.223
  • 109406
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
11 Haziran 2020 Perşembe 16:14 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar' açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar" ifadesini kullandı.

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor: Günlük yaşam herkes için daha kolay olacak
Bakan Soylu duyurdu! O terörist etkisiz hale getirildi
Emlak Konut - Advertorial
Kızını kurtarmak için canını feda etti... Ekmek tandırı hayatını yaktı
Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı
Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi? Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer açıkladı

Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi? Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer açıkladı

Akgöl Sazlıklarında muhteşem manzara

Akgöl Sazlıklarında muhteşem manzara

Acun Ilıcalı dayanamadı Yasin'e resti çekti: Senin sinir patlamalar

Acun Ilıcalı dayanamadı Yasin'e resti çekti: Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz!

Göçerlerin Munzur ve Mercan dağlarındaki zorlu yayla yaşamı

Göçerlerin Munzur ve Mercan dağlarındaki zorlu yayla yaşamı