28 Eylül 2020 Pazartesi 18:26 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu... Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
AA
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kırmızı kategoride aranan PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun."