09 Eylül 2020 Çarşamba 00:32 | Son Güncelleme:AA
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu... Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız