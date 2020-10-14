14 Ekim 2020 Çarşamba 20:37 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu... 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hakkari'de düzenlenen operasyonlar sonucunda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İki masum sivili katletmişlerdi...— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) October 14, 2020
Hakkari’de...
Kato Marinos’ta
��İstihbarat
��Operasyon
��Tam isabet
8️⃣ terörist öldürüldü...
İçimiz soğumadı
Katledenlere de hesap sorulacak!