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14 Ekim 2020 Çarşamba 20:37 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu... 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu... 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hakkari'de düzenlenen operasyonlar sonucunda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kurgu: Can Yıldız /<a href='#0'> can.yildiz@turkmedya.com.tr</a>

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