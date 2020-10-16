16 Ekim 2020 Cuma 22:14 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu
AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster."