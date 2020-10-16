  • $7,9283
  • 9,292
  • 484.181
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu
16 Ekim 2020 Cuma 22:14 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster."
<p>Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş bir fotoğrafını 'ışıklar yanıyor' ifadeleriyle sosyal m

'Işıklar yanıyor' ne demek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlü isimlerinin ilk kez göreceğiniz fotoğrafları

Zafer Algöz'den yıllar sonra gelen Okan Bayülgen itirafı: Benim yarattığım işi kendi üstüne almış

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.