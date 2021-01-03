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  • İçişleri Bakanı Soylu açıkladı... Nüfus müdürlüklerine yeni konsept
03 Ocak 2021 Pazar 20:09 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı... Nüfus müdürlüklerine yeni konsept

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı... Nüfus müdürlüklerine yeni konsept
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2021 yılı için 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştı mı yakıştı. Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 nüfus müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı, 100'ünün çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 200 nüfus müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek."
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