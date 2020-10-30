İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den "provokatif" paylaşım açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ve tespit edilen 16 şüpheliden 3'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

İnce paylaşımında, "Bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımların gereğini yapıyoruz.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 27 ayrı gönderi tespit edildi. 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım!" ifadelerini kullandı.

