  • $8,3465
  • 9,6728
  • 504.287
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den "provokatif" paylaşım açıklaması
30 Ekim 2020 Cuma 23:11 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den "provokatif" paylaşım açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den "provokatif" paylaşım açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İzmir'deki depremden sonra sosyal medya da provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ve tespit edilen 16 şüpheliden 3'ünün gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ve tespit edilen 16 şüpheliden 3'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

İnce paylaşımında, "Bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımların gereğini yapıyoruz.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 27 ayrı gönderi tespit edildi. 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım!" ifadelerini kullandı.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

İzmir depreminde son durum nedir?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! İşte Mesut Yılmaz'ı siyaset hayatından önemli anlar

Altın fiyatlarında son durum nedir? 30 Ekim canlı, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.