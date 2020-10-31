31 Ekim 2020 Cumartesi 21:55 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce duyurdu: Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin yapılan provokasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabı Twitter'dan, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medyada provokasyon yapanlara ilişkin açıklamada bulundu.
İnce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı.
Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."