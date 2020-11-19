19 Kasım 2020 Perşembe 00:34 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı duyurdu: Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar kısıtlamadan muaf
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından uygulanan yeni koronavirüs tedbirleri ve yasakları hakkında açıklamada bulundu. Çataklı paylaşımında, "Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır." açıklamalarında bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır." ifadelerini kullandı.
İsmail Çataklı paylaşımında, "Hayvan severlerimiz, FOX haber'i izleyip üzülmesinler "Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile "sokak hayvanlarını besleyecek olanlar," hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır." dedi.
Hayvanseverlerimiz, @FOXhaber'i izleyip üzülmesinler ����— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 18, 2020
"Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile "sokak hayvanlarını besleyecek olanlar," hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır ⬇️ pic.twitter.com/LuS5lZDTQv