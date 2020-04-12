İçişleri Bakan yardımcıları kimler? İşte İçişleri Bakanlığı yardımcıları özgeçmişleri

İçişleri Bakan yardımcıları merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. İstifanın üzerine vatandaşlar bakan yardımcılarının kimler olduğunu araştırmaya başladı. İçişleri Bakan yardımcıları kimler? sorurusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI

İSMAİL ÇATAKLI

07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Çataklı, 1974 yılında Çankırı/Yapraklı’da doğdu.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kaç yaşında, nereli?

MUHTEREM İNCE

8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanan, Muhterem İnce 30 Ağustos 1970 doğumludur.

Muhterem İnce kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce nereli, kaç yaşında?

TAYYİP SABRİ ERDİL

07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Tayyip 1962 yılında Trabzon Çaykara doğumlu.

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MEHMET ERSOY

07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da ikinci kez İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Mehmet Ersoy, 26.04.1964 doğumlu.

Mehmet Ersoy kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy nereli, kaç yaşında?

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