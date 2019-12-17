İçişleri: 2 Kosova uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir. '
İçişleri Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, 2 Kosova uyruklu YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
AA