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  3. İçerisinde skandal ifadelerin yer aldığı Gül ve Düşün adlı çocuk kitabına ilişkin MEB'den açıklama: Onaylı değildir
28 Ağustos 2020 Cuma 15:41 | Son Güncelleme:

İçerisinde skandal ifadelerin yer aldığı Gül ve Düşün adlı çocuk kitabına ilişkin MEB'den açıklama: Onaylı değildir

İçerisinde skandal ifadelerin yer aldığı Gül ve Düşün adlı çocuk kitabına ilişkin MEB'den açıklama: Onaylı değildir
IHA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 'Gül ve Düşün' adlı çocuk kitabına ilişkin, kitabın hikaye kitabı kategorisinde olduğunu, bakanlığın yayın ve kontrol alanında olmadığını belirten açıklamada bulunuldu.

Sosyal medyada infiale yol açan, içerisinde iğrenç ifadeleri barındıran Musa Dinç adlı yazarın çocuk kitabı 'Gül ve Düşün' ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son günlerde sosyal medyada Yazar Musa Dinç tarafından yazılan çocuk hikaye kitabı Gül ve Düşün’ de, ’Nasır Amca’ masalında Tilki’nin, ayıya tecavüz etmesinin betimlemesi ve tecavüze uğrayan ayıyı suçlu, mahçup ve hatta fahişe olarak göstererek, tecavüzcü tilkiyi ise gerdekten çıkan damat gibi tasvir edilmesine yönelik ifadeler tepkilere yol açmıştı. Konuya ilişkin MEB’ den yapılan açıklamada, "Bugün medyaya yansıyan söz konusu “hikaye kitabı” üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, “hikaye kitabı” kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir" açıklamasında bulunuldu.

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