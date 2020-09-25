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25 Eylül 2020 Cuma 10:30 | Son Güncelleme:

İbrahim Kalın Neşet Ertaş'ı söylediği türküsü ile andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş'ın 8. ölüm yıl dönümünü Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı türküsünü söylediği video ile andı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş'ın 8. ölüm yıl dönümünü paylaştığı video ile andı.

Kalın, Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı türküsünü söylediği videoyu, "Bozkırın tezenesi, gönül dağımızın büyük ozanı Neşet Ertaş’ı vefat yıldönümünde rahmet ve hasretle yâd ediyorum. “Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur.” demişti rahmetli. Biz de bir türküsünü söyledik. Ruhu şâd olsun." sözleri ile paylaştı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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