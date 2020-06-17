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  3. İbrahim Kalın: Harekat devam ediyor
17 Haziran 2020 Çarşamba 08:50 | Son Güncelleme:

İbrahim Kalın: Harekat devam ediyor

İbrahim Kalın: Harekat devam ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan Harekatı' tüm süratiyle devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kuzey Irak'ta devam eden harekata ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan' harekatı tüm süratiyle devam ediyor. Türkiye devleti ve milleti, terörün her türüne ve destekçilerine karşı mücadele etmekte tam bir kararlılık içindedir. Aksini düşünenler hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

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