İBB'nin 'organize kötülük' iddiası savcılık araştırmasıyla yalanlandı

Savcılık tarafından yürütülen sotuşrumada, İETT'nin yolcu bilgilerine ait verilerinin saklandığı BELBİM'den söz konusu 62 numaralı otobüsün 29 Mart 2020 tarihine ait dökümleri talep edildi.

Fazilet durağında binen yok

Yeni Şafak'ta yer alan haberde BELBİM'den verilen belgede Fazilet durağından hiçbir yolcunun binmediği, en fazla yolcunun ise 6 kişi ile Okul durağından bindiği görülüyor.

'Organize kötülük' demişti

Oysa İBB Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağında şoförün uyarısına rağmen 47 yolcunun otobüse biniş yaptığı iddiasını ortaya atarak durumu 'organize kötülük' olarak nitelendirmişti.

İmamoğlu: İzlerken kanım dondu

Fazilet durağından 47 kişinin otobüse 'hücum ettiği' ana dair görüntüleri izlediğini öne süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Fox TV'de katıldığı programda 'organize kötülük' söylemini tekrarlamış ve "O saatte bunu nasıl yapmışlar. Bu insanların işi gücü mü yok. İzlerken kanım dondu" demişti.

Öte yandan otobüse binen yolcu listesinde yapılan isim isim inceleme sonucu, şahıslar arasında bağlantı tespit edilemedi. Durak başına ortalama 2 yolcunun bindiği otobüste seyahat edenlerin, vardiyalı olarak çalışan kişilerin işe gidiş yahut çıkış nedeniyle araçta oldukları belirlendi.