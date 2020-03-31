İBB'nin korona yardım kolisi tartışma çıkardı! Yardım mı, vurgun mu?

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan kronik hastalarla 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahipleri için kampanya başlattı. Başkan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kampanyayı, “Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak ve bu süreci dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. İstanbul olarak biz de destek ve bağış kampanyası başlattık” paylaşımıyla duyurdu. İmamoğlu, tüm İstanbullulara çağrıda bulunarak gıda kolilerinden almalarını böylece ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmuş olacaklarını söyledi.

TEPKİYE NEDEN OLDU



İBB tarafından hazırlanan gıda kolisinin ücreti ise tartışma konusu oldu. Gıda kolisi içinde yer alan 1 litre ayçiçek yağı, 3 paket makarna, 1 kilo mercimek, 48’lik demlik poşet, bisküvi, gofret, 1 kavanoz salça, yarım kilo zeytin, 1 kilo un, tuz ve şekerden oluşan yardım kolisinin yaklaşık market fiyatı 90 ila 100 TL çıktı. Buna rağmen İBB’nin 150 TL talep etmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Vatandaşlar ‘İBB’nin yardım bahanesiyle birilerine rant mı sağlanacak’ sorusunu yöneltti.

İŞTE GIDA KOLİSİ İÇİNDE YER ALAN ÜRÜNLER VE FİYATLARI:



Ayçiçek yağı (1lt) : 8 TL

Mercimek (1kg): 7 TL

Nohut (1kg): 9 TL

Bulgur (1 Kg) : 5 TL

Çay (48’li) demlik poşet: 12 TL

Makarna (3 paket): 8 TL

Bisküvi helva ve gofret: 15 TL

Salça 1 kavanoz: 10 TL

Zeytin (500gr): 10 TL

Un (1kg): 5 TL

Tuz: 2 TL

Şeker: 5 TL

TOPLAM: 96 TL