İBB'nin Haliç yalanına tokat gibi cevap

Son günlerde İstanbul Haliç'te yaşanan ve İstanbul kıyılarına yayılmaya başlayan kirlilikle ilgili İBB "doğal biyolojik değişim" açıklaması yapmıştı.

İBB'nin bu yalanına, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve T.C İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ortaya çıkardı.

Birpınar konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Haliç'te yaşananlar İBB'nin dediği gibi sadece doğal ve masum alg patlaması mı? Yoksa arıtılmayan atıksuların, kaderine terk edilen Haliç'e akan kirliliğin davetiye çıkardığı sonun başlangıcı mı? Algler 25 yıl beklemişler ve şimdi biyolojik değişime uğramış öyle mi?"

"Alg patlamasına yol açan canlılar mavi-yeşil alg olarak da adlandırılan bir bakteri türü.. Siyanobakteriler de olarak bilinirler... Fotosentez yaparlar. Güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. havaların ısınması onlar için bir avantaj. Ancak, sıcaklık tek başına yeterli değil."

"Bir de besine ihtiyaç duyarlar. Bu besin ortamda bulunan doğal mineral olabildiği gibi bir kaynaktan da gelmiş olabilir. Kaynaktan gelene her ne kadar besin deniliyor olsa da esasında bir kirlilik.. Organik bir Kirlilik.. İçerisinde fosfor ve azot barındıran bir kirlilik.."

"Aşırı çoğalma ile su yüzeyinde bir tabaka oluşur. Kıyılarda ise bataklık. Su yüzeyindeki tabakadan dolayı suyun altına güneş ışığı gitmez. Işığa ihtiyaç duyan diğer canlılar, bitkiler ölür. Suda çözünen oksijen azalır, zamanla yok olur. Sonuçta hiçbir canlı yaşayamaz orada."

"Bölge turizmini, Balıkçılığı olumsuz etkiler. Algler balıkçı ağlarını sarar, tekne motorlarına zarar verir. Bunlar hep yaşanan hadiseler esasında.. Kimi yerlerde her zaman yaşanır. Ancak, Haliç'te 25 yıldır yaşanmamışken, Ne oldu, Ne değişti de bu olay oldu. Sıcaklar mı?"

"Sıcaklık tek başına yeterli değil. Ortada besin de olmalı. Geçmiş yıllarda da aşırı sıcaklar oldu. NASA kayıtlarına göre 1800'den bu yana görülen en sıcak yıl 2016. Yine 2019 en sıcak ikinci yıl oldu. Ama o yıllarda Haliçte bu hadise olmadı. Demek ki besin=Kirlilik yoktu."

"Şimdi besin=kirlilik var demek ki. Her ne kadar besin diyorsak da bunları tüketen tek hücreli canlılar. Bakteriler.. Siyanobakteriler. Diğer mikroorganizmalardan olduğu gibi bunların da temel görevi atıkları parçalayarak çürütmek.. Doğal dengeyi ve yaşamın devamını sağlamak.."

"Demek ki onlar için besin olan şey esasında bir KİRLİLİK. Bu kirliliğin birçok kaynağı var;

Evsel deterjanlı atıksular, Sanayi atıksuları, Yağmurla tarım alanlarından gelen yüzey suları ki tarım gübre ve ilaçları alg patlamasına yol açan fosfor-azot bakımından zenginler."

"Yıllardır Haliç'te yaşanmadı. Zira sular düzenli olarak arıtıldı. Hatta bölgeye azot ve fosfor giderimi sağlayacak bir tesis dahi planlandı. Malumunuz yaprakların alkışladığı "Temel Atmama Töreni". Bu bölgeye İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktı."

"İleri biyolojik arıtma tesisleri; üçüncül arıtma olarak adlandırılan ve fosfor ve azot giderim ünitelerine sahip yapılar. Her geçen gün artan atıksu miktarının sağlıklı yönetimi için yıllarca inşa edilen arıtma tesislerine bir yenisi daha eklenecek, bölgeye hayat katacaktı."

"Ancak müsaade edilmedi. Çevre Kirliliğine yol açıyor, gereksiz denildi. Ancak, ne kadar gerekli olduğuna şu anda bir kez daha tanık oluyoruz. Var olanlar da aktif bir şekilde çalıştırılmıyor. Riva Deresinde de yakın zamanda böylesi nahoş manzaralar görürsek şaşırmayalım."

"Ülkemiz ve dünyada sıklıkla görülüyor. Ancak denizlerdeki akıntılar yoluyla geçici olabiliyor. Özelikle akıntıların, suyun kendisini yenilemesinin çok mümkün olmadığı alanlarda.. Ancak kirlilik devam ederse süreç uzuyor. Zamanla kötü kokuya da yol açıyor. Bazı Örnekler:

Fethiye Körfezi; Sebep Atıksu Arıtmanın Yetersizliği. Bakanlığımız denetim yapıyor. Tesis kapasitesinin yetersiz olduğu görülüyor. Tesis kapasitesi max 23.000 m3, gelen atıksu debisi 33.000 m3, haliyle bypasslar oluyor. Ancak aradan geçen yıllara rağmen kayıtsız kalınıyor.

Küçükçekmece Gölü: Yıllarca sanayi ve kanalizasyon atıksuları ile bölgedeki tarım alanlarından yağmurla taşınan gübre ve diğer kimyasallar gölde balçık kıvamına gelen alg patlamalarına yol açıyor. Gölde canlı yaşamı durma noktasına gelmiş durumda."

"Bir örnek de yurt dışından. ABD Erie Gölü.. 1960’larda fabrika ve kanalizasyon sularının getirdiği yıllık 30 TON fosfor sayesinde alg çoğalması yaşamış ve gölde hiçbir canlının yaşayamadığı ölü bölgeler oluşmuş. 1980'lerde önlemler alınıyor, Atıksular arıtılıyor."

"Evlerde de kullanılan deterjanlardan kaynaklı fosfor girişi önleniyor. Göl canlanıyor. Balık sayıları artıyor. Yıllık 10 milyon dolar turizm potansiyeline ulaşıyor. Ama yıllar sonra yine kirleniyor. Nedeni iklim değişikliği sonucu oluşan yoğun yağışların taşıdığı tarımsal gübreler."

"Örnekler çoğaltılabilir. Kimi medya organlarının da süreçte iki yüzlü davranabildiklerini görüyoruz. İşte aynı pencereden Fethiye ile Haliç'te yaşanan alg patlamasına bir bakış.. Halbuki mukayese edilen Fethiye Körfezi, Haliç'e kıyasla kendini yenileyebilmesi daha olağan."

"Sözün özü bu hadiseler birçok noktada görülüyor. Marmara'da her yıl görülebiliyor. Ancak bu alanlar kendilerini yenileyebiliyor. Kirlilik yükü ile baş edebiliyor. Peki ya Haliç.. Haliç'i besleyen derelerden çoğu zaman su gelmiyor.. Boğazdan iletilen can suyu var sadece..."

"Yıllar öncesinde kanalizasyon atıkları, sanayi atıksularına maruz kalan Haliç.. 94'de büyük bir dönüşüm yaşıyor. Haliç'e akan atıksular durduruluyor. Arıtma tesislerine yönlendiriliyor. Yüzlerce km uzunluğa sahip atıksu inşa ediliyor. Sahil kuşaklamaları hayata geçiyor.."

"Aradan geçen 25 yılda turizm, kültür ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 25 yıl sonra eski tanıdık manzaralar görülüyor. Alışılan mavi renginden eski kara renklerine geri dönüyor. Yetkililer ise masum bir alg patlaması ve geçici diyor. Umut edelim ki öyle olsun."