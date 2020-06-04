İBB yönetiminin maske üzerinden rezil olduğunu belirten Serkan Fıçıcı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ekonomisinin dörtte birine tekamül ediyor. Üç kuruşluk maske için rezil olan İBB bunun izahını ortaya koyamadı.” ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediyesinin maske başarısı! Serkan Fıçıcı anlattı

SERDİVAN BELEDİYESİNİN MASKE BAŞARISI

Serdivan Belediyesinin koronavirüs sürecinde bedava maske dağıttığını söyleyen Fıçıcı, “Serdivan Belediyesi pandemi salgını başladığında belediyenin bir birimini atölyeye çevirdi. Nüfusun 3 katına bedava maske dağıtarak, evlerin kapısına maske bıraktı.” şeklinde konuştu.