04 Haziran 2020 Perşembe 17:39 | Son Güncelleme:
Serdivan Belediyesinin maske başarısı! Serkan Fıçıcı anlattı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere 100 bin adet cerrahi maske alımı için pazarlık usulüyle ihaleye çıktı. 24 TV ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, “İBB bugün itibarıyla son bir yılda yaşadığı yıkıma rağmen, elindeki imkanlarla İstanbul'un bütün günlük maske ihtiyacını karşılayabilecek ölçekte.” dedi.
İBB yönetiminin maske üzerinden rezil olduğunu belirten Serkan Fıçıcı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ekonomisinin dörtte birine tekamül ediyor. Üç kuruşluk maske için rezil olan İBB bunun izahını ortaya koyamadı.” ifadelerini kullandı.
Serdivan Belediyesinin maske başarısı! Serkan Fıçıcı anlattı
SERDİVAN BELEDİYESİNİN MASKE BAŞARISI
Serdivan Belediyesinin koronavirüs sürecinde bedava maske dağıttığını söyleyen Fıçıcı, “Serdivan Belediyesi pandemi salgını başladığında belediyenin bir birimini atölyeye çevirdi. Nüfusun 3 katına bedava maske dağıtarak, evlerin kapısına maske bıraktı.” şeklinde konuştu.