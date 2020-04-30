iBB'den yardım rezaleti... Sosyal mesafe yok, izdiham var!

Ancak vatandaşlar kolilerden alabilmek için kamyonetin arkasında yığıldı. Kolilerin dağıtımı sırasında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Vatandaşlara görevliler kolileri kamyonet kasasından atarken bazı çevre sakinleri de ‘böyle çağ dışı yardım dağıtımı mı olur’ diye tepki gösterdi.

Dağıtım esnasında vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşadı. Hiçbir önlemin alınmadığı dağıtımda virüse davetiye çıkarıldı.