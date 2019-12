İBB'den Can Dündar rezaleti! Tepki yağdı...

Türkiye'den kaçan vatan haini Can Dündar'ın sığındığı ilk kapı Almanya olmuştu. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Can Dündar'ı makamında ağırlamıştı. Terörden yargılanan Dündar'ın Almanya Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesi Avrupa basınında da büyük tepki toplamıştı. Bununla da kalmadı ve Can Dündar'ın ABD bayrağı desenli battaniye ile bir deri koltukta uyuduğu pozu paylaşıldı.

ALGI OPERASYONLARINA DEVAM ETTİ

Can Dündar her zaman olduğu gibi büyük patronları için çalışmalarını sıklaştırdı. Sosyal medya hesabından algı operasyonlarına devam eden Can Dündar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra bakanları da hedefine aldı.

FETÖ ve PKK lobisinin kalemi Can Dündar, Başkan Erdoğan'ın AB ve ABD karşısındaki zaferleri karşısında adeta çılgına döndü. Türkiye'nin Suriye konusundaki masadan da güçlü çıkması sonrası Avrupa'yı ayaklandırmak için "Avrupa Erdoğan'a boyun eğdi" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın aldığı zaferi, Avrupa'daki militanları kışkırtmak için kullandı.

FARKLI FOTOĞRAFLA ALGIYA BAŞLADI

Başta Can Dündar ve ODA TV olmak üzere bazı kesimler, tarihi zirveden bir kareyi paylaşarak Çavuşoğlu'nun "ayakta olmasını" sözde diplomatik bir mesaj olarak lanse edip algı yaratma peşine düştüler.

Türkiye'nin başı dik bir şekilde istediğini alarak çıktığı tarihi zirveye gölge düşürmek isteyenlerin ucuz oyunu yine hüsranla sonuçlandı. Can Dündar, Haluk Pekşen ve ODA TV'nin "Çavuşoğlu ayakta" sözleriyle algı yaptığı görüntünün orijinalinde (yani kırpılmamış halinde) ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da ayakta olduğu görülüyor. Bu kare, iddia edildiği gibi Türkiye'ye karşı diplomatik bir mesaj veya aşağılamanın söz konusu olmadığını gözler önüne seriyor.

İBB'NİN HESAPLARI FETÖ'NÜN ELİNE Mİ GEÇTİ?

Kapı kapı gezerek Türkiye'yi şikayet eden, FETÖ ve PKK'dan yargılanan vatan haini Can Dündar, attığı tweetle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kanalı İBBTV'nin beğenisi aldı. İBBTV'nin Can Dündar'ın paylaşımını beğenmesi tepki çekti. Türkiye'nin ABD ile görüşmelerindeki kazanımlarından bile rahatsız olacak derece düşmanlık besleyen firari Can Dündar'ın tweetinin İBBTV tarafından beğenilmesi akıllara "İBB'nin sosyal medya hesapları FETO'nun eline mi bırakıldı?" sorusunu akıllara getirdi.