İBB'nin işçi kıyımı sonrası kurulan komisyonda CHP'li üyeler işçilere hakaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 23 Haziran seçimlerinden sonra büyük bir işçi kıyımı ile gündeme gelmişti. Kamuoyunda yankı uyandıran bu işten çıkarmaların ardından İBB Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonunun görevlendirilmesiyle "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu" kuruldu. İşçilerin dinlendiği komisyonda CHP’li üyeler işçilere hakaret etti.

CHP’li komisyon üyelerin üç çocuk babası bir işçiye “Aman dördüncü çocuğu yapmayın” bir diğer işçiye ise “Bu ne ya hepiniz de hasta mısınız?” ifadeleriyle hakaret ettiler. CHP'li üyelerin bu tavrı İBB Meclis toplantısında AK Parti’li üyeler tarafından gündeme getirilerek eleştirildi. (Yeni Şafak)