İBB'de yeni yolsuzluk iddiası!

İstanbul Sarıyer'deki Osmanlı döneminden kalan tarihi Hacıosman Korusu'nun adının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından meclis onayı olmaksızın Atatürk Ormanı olarak değiştirilmesi daha önce gündeme gelmişti.

Ancak isim değişikliğinin altında yeni bir vurgun hesabı olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı.

Ortaya çıkan belgeye göre adı birdenbire Atatürk olarak değiştirilen ve böylelikle yeni bir hizmetmiş gibi sunulan Hacıosman Korusu'nun bakımı ve yollarının yapımı için 26 milyon 600 bin liralık ihale açıldı.

Pazarlık usulü ihaleyi kazanan Sulkar şirketinin, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden 35 milyon liraya araç kiralama işini de aynı yöntemle yani adrese teslim aldığı ileri sürülüyor.