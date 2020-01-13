İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı! Mahkemeden emsal karar

İBB'de skandal bir şekilde işten çıkarmalar devam ederken, mahkemeden işten çıkarılanlar için sevindiren bir haber geldi.

İBB'NİN FESİH KARARI GEÇERSİZ SAYILDI

35. İş Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme İBB yönetiminin fesih kararının geçersizliğine, Taşkın'ın işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti. İBB yönetimine kararın iptali için istinaf mahkemesine başvurmak için 2 hafta süre verildi.

(DHA)