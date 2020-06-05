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  3. İBB'de intihar iddiası... Belediye şirketinde ne oldu?
05 Haziran 2020 Cuma 18:52 | Son Güncelleme:

İBB'de intihar iddiası... Belediye şirketinde ne oldu?

İBB'de intihar iddiası... Belediye şirketinde ne oldu"

İBB'nin İştirak şirketlerinden Hamidiye AŞ'de bir personelin mobbing sebebiyle intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İştirak şirketlerinden Hamidiye AŞ’de bir personelin mobbing sebebiyle intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda şirketin çatısına çıkan bir personelin ikna edilmeye çalışıldığı görüldü.

Olaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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