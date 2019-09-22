İBB'de grev yapmak resmen yasaklandı

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un yaptığı, İBB iştiraki olan İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş.’nin 24 Ekim 2019’da çıkacağı Şehir İçi Taşımacılık ihalesinin teknik şartnamesine parti tüzüğünün zıttı bir madde koyduruldu. Ekim ayında gerçekleşecek 2019/455630 kayıt no’lu ihalenin teknik şartnamesinde yüklenici firmanın uyması gereken kurallar sıralandı. Sözleşmeye Uyulmaması halinde ceza işlemi uygulanacak maddelerin içine grev de sokuldu.

SÖZLEŞMEYE YAZILDI

Uyumak, patlak lastik üzerinde hareket etmek, iş yerine ateşli silahla gelmek, ani fren yapmak gibi uyulması gereken şartların sıralandığı şartnamenin 61’nci maddesine “İş arkadaşlarını greve ve işi engelleyecek her türlü girişime teşvik etmek” eklendi. Şirketin bu kuralara uymaması halinde ihaleyi kazanacak yüklenici firmaya ceza kesilecek.

‘GREV HAKTIR’ DEMİŞLERDİ

CHP her seçim öncesi hazırladığı seçim bildirgesine ‘Sendikal haklar’ adı altında işçilerin grev yapmasının destekleneceğinin sözünü vermişti. Bildirgede “Sendikalı işçi ve memurların, işyeri sendika temsilcileri ve yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence altına alacağız. Sendika Okulları kuracağız” ifadelerine yer verilmişti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da grevin anayasal bir hak olduğunu belirterek çöp toplamayan işçilerle ilgili sorulan soruya “Eskiden çöp dağları varmış. E grev olmuş. Grev hak tabii. İşçiler grev yapmış, çöp toplamamışlar. Anayasal bir hakkı suçlama hakkınız var mı sizin” cevabını vermişti.

SERVİS VAADİ DE ORTADA KALDI

İmamoğlu’nun öğrencilere ücretsiz servis vaadi de ortaya kalmış, CHP Genel Merkezi, AKŞAM’ın gündeme getirdiği ücretsiz servisye ilgili tanıtım videolarına rağmen böyle bir vaadin olmadığını söylemişti.