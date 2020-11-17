İBB toplu ulaşımı yine görmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İSMEK kursları, spor salonları, kültür merkezleri ve müzeleri kapalı tutacak. Karar İBB’den yapılan açıklamayla duyuruldu.

Oysa salgının yayılmasına karşı birinci derecede tedbir alınması gereken alan toplu ulaşım ama tüm eleştiri ve çağrılara rağmen araç ve sefer sayıları artırılmıyor. Böylelikle toplu ulaşımda yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe ortadan kalkıyor.

İSTANBULLULAR TEPKİLİ…

Salgına davetiye çıkartan durumların görüntü ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp İBB’ye hemen her gün “Belediye otobüslerinin sefer sayıları artırılsın” çağrıları yapıyorlar ama nafile. İBB’nin son açıklamasında da bu talebe karşılık gelecek bir uygulamadan söz edilmiyor.