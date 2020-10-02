İBB temaslının ulaşım kartını bloke edecek

Entegrasyonla Kovid-19 taşıyıcı ve temaslılarının İstanbulkartları askıya alınacak. Toplu ulaşımı kullanan bu kişiler İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak.

ANKARA’DA DA ZORUNLU



Ankara Büyükşehir Belediyesi de toplu taşımada, HES kodunun zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Ankarakart kullananların 16 Ekim’e kadar kartlarını kişiselleştirmeleri istendi.

İstanbul’da 8 milyon 260 bin 87’si kişiselleştirilmiş 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor.