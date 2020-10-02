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02 Ekim 2020 Cuma 22:42 | Son Güncelleme:

İBB temaslının ulaşım kartını bloke edecek

İBB temaslının ulaşım kartını bloke edecek

İBB, İçişleri Bakanlığının “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” genelgesi sonrası entegrasyon çalışmalarına başladı.

Entegrasyonla Kovid-19 taşıyıcı ve temaslılarının İstanbulkartları askıya alınacak. Toplu ulaşımı kullanan bu kişiler İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak.

ANKARA’DA DA ZORUNLU

Ankara Büyükşehir Belediyesi de toplu taşımada, HES kodunun zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Ankarakart kullananların 16 Ekim’e kadar kartlarını kişiselleştirmeleri istendi. 

İstanbul’da 8 milyon 260 bin 87’si kişiselleştirilmiş 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor.   

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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