İBB seferleri artırmadı, mesafe ortadan kalktı: İstanbul'da yine aynı manzara

İBB'nin toplu ulaşım araçlarında sefer sayılarını artırmaması nedeniyle İstanbul'da bu sabah salgına davetiye çıkaran görüntüler meydana geldi. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk oluşturdu.

SEFERLER AZ OLUNCA MESAFE KAVRAMI ORTADAN KALKTI

Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirlerini açıklayan İBB'nin toplu ulaşımı gündemine almamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında vatandaşlar, seferlerin az olmasından dolayı mesafelerini koruyamamaktan şikayet ediyor.

Kadıköy ve Kartal'dan gelen görüntülerde toplu ulaşım araçlarında seferlerin az olması nedeniyle oluşan kalabalıkta vatandaşların mesafelerini korumakta güçlük çektiği görüldü.

İSTANBULLULAR TEPKİLİ…

Salgına davetiye çıkartan durumların görüntü ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp İBB’ye hemen her gün “Belediye otobüslerinin sefer sayıları artırılsın” çağrıları yapıyorlar ama nafile. İBB’nin son açıklamasında da bu talebe karşılık gelecek bir uygulamadan söz edilmiyor.