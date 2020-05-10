İBB önlem almak yerine vatandaşı anlamsız uyardı! 'Durakta sabırla bekleyin, işe yürüyerek gidin'

Normalleşme sürecinde bugün ilk sınavı verecek olan megakentte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) tedbir almak yerine vatandaşa uyarılar geldi.

KISITLAMA SÜRECEK



Sokağa çıkma yasakları ve normal mesai günlerinde İETT seferlerinde kısıtlamaya giden İBB, uyarılarla ‘başınız çaresini bakın’ mesajı verdi: “Toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamalar sürdüğü için ulaşımda güçlükler yaşanabilir. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını, mümkün olduğunca evden çalışmaya devam etmelerini öneriyoruz. Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz. Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00’dan sonra akşam da 16:00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız. Yüzeylere, merdiven korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen gösteriniz.”

MAĞDURİYET OLABİLİR



“Mutlaka duraklarda bazı yolcularımızı bekletmek durumunda kalacağız. Lütfen sabırla yeni ve boş aracımız gelene kadar bekleyiniz. Pazartesi günü ve sonrasında toplu taşımada elimizde olmayan nedenlerle siz değerli yolcularımızın bir bölümü mağduriyet yaşayabilir.”