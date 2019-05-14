İBB Meclisi'nde İstanbullular için önemli indirim kararları alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Saraçhane binasında gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın yönettiği Mayıs ayı toplantılarının ilk birleşiminde İstanbullular sevindirecek önemli görüşmeler yapıldı.

Toplantıda AK Parti Grubu tarafından birçok konuda indirim teklifleri yapılarak oy birliğiyle komisyonlara havale edildi. Havale edilen teklifler şu şekilde;

1- İstanbul genelinde öğrenim gören öğrencileri desteklemek ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla 85 lira olan öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 liraya düşürülmesi,

2- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olması,

3- 15 ile 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumu sınavlarına girecek öğrencilerin ücretsit faydalanmasını,

4- 14 -20 - 21- 28 Temmuz gerçekleştirilecek Kamu Personeli Sınavlarına gireceklerin de tüm toplu araçlarıyla ücretsiz seyahat etmeleri,

5- 25 ve 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Açık Öğretim Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerin de sınav yerlerine ulaşımının ücretsiz sağlamaları,

6- 1 Haziran'da gerçekleşecek Lise Geçiş Sınavı'na girecek olan öğrencilerle bu sınavda görev alacak kişilerinde ücretsiz toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanmaları,

7- 'Hali hazırda uygulanan hane bazlı tarifeden kişinin günlük ihtiyacına göre kademe belirleyen ve birim fiyatında yüzde 40 indirim yapılması,

8- "Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun" isminin "Sosyal Hizmetler Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu" olarak değiştirilmesi,

9- 'Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulması tekliflerinde bulundu.

?Toplantıda AK Parti Grubu, 4-5-6 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini teklif etti.

AK Parti Grubu; 15 Haziran – 16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS), 14 Temmuz 2019 – 20 Temmuz 2019 – 21 Temmuz 2019 ve 28 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak KPSS, 25 Mayıs – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ve 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Liseye Geçiş Sınavlarına girecek aday ve görevlilerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını da teklif olarak sundu.

ÖĞRENCİ AYLIK İSTANBULKART’I 40 TL OLACAK

İBB Meclisi’nde AK Parti Grubu’nun teklif ettiği diğer bir indirim teklifi de öğrencilerin kullandığı aylık İstanbulkart ile ilgili oldu. AK Parti Grubu, öğrencilerin şu anda 85 TL olan aylık İstanbulkart’ının 40 TL’ye indirilmesini teklif etti.

CHP Grubu da 12 yaşa kadar çocukların ve 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını teklif etti. AK Parti Grubu, böyle bir çalışma için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerektiğini veya konunun TBMM’den çıkarılacak bir kanunla çözüme kavuşacağını belirterek, çözüm için Cumhurbaşkanlığı ile temasa geçileceğini kaydetti.

SUYA YÜZDE 40 İNDİRİM GELİYOR

AK Parti Grubu ayrıca; konutlarda uygulanan “hane bazlı” tarifelendirme modeli yerine Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Sisteminde kayıtlı hanede yaşayan kişi sayısını esas alınan, kişinin günlük su kullanım ihtiyacına göre kademeler belirlenen ve birim fiyatında indirimler yapılan, hanede yaşayan kişi sayısı artışına göre indirim oranında da artış gösteren, netice olarak vatandaşların fatura tutarlarında yüzde 40 ve üzeri indirim sağlayacak “hanede yaşayan kişi bazlı” dinamik tarifelendirme modeline geçilmesini teklif etti.

İSTANBUL’DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN BİRİM KURULACAK

İBB Meclisi, toplumda yayılma eğilimi gösteren her türlü bağımlılıkla mücadele etmek için yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.

AK Parti, İBB Meclisi’ndeki Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun adının Sosyal Hizmetler Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu olarak değiştirilmesi, bu komisyonun 3 aylık bir çalışmayla İstanbul’daki bağımlılıkla ilgili bir rapor hazırlaması, yine bağımlılıkla mücadele için İBB bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı kurulması tekliflerinde bulundu.

İBB Meclis üyelerinin oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edilen bütün tekliflerin 15 Mayıs Çarşamba günü İBB Meclisi’nde oylanarak karara bağlanması bekleniyor.