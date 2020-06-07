İBB, Esenler Belediyesi'nin koronavirüs afişlerini söktü

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,“Korona virüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor. Dün Beyoğlu Belediyesi’nin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, şimdi de belediyemizin Kovid-19’la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü” dedi.