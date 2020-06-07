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  3. İBB, Esenler Belediyesi'nin koronavirüs afişlerini söktü
07 Haziran 2020 Pazar 02:49 | Son Güncelleme:

İBB, Esenler Belediyesi'nin koronavirüs afişlerini söktü

İBB, Esenler Belediyesi'nin koronavirüs afişlerini söktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi'nin ilçe genelinde vatandaşları korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirmek için astığı afişleri söktü.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,“Korona virüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor. Dün Beyoğlu Belediyesi’nin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, şimdi de belediyemizin Kovid-19’la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü” dedi. 

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