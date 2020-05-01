İBB çözemedi, sağlıkçıları taksi taşıyacak

İBB’nin sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde otobüs seferlerinde kısıtlamaya gitmesiyle yollarda mahsur kalan sağlık çalışanlarına müjde İstanbul Valiliği’nden geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde taksicilerin sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı: “İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 taksi ile sokak kısıtlamasının olduğu günlerde, BiTaksi ve MasterCard_TR ise 12 bin 500 seferle sağlıkçıları taşıyacak.”

KOD HASTANEDEN ALINACAK BİTAKSİ’YE TANIMLANACAK



Sisteme BiTaksi de dahil oldu. 30 hastanenin çalışanları, günde 2 kez taksilere binebilecek. Hastaneden temin edilecek ‘kod’ BiTaksi’deki ‘promosyonlarım’ sekmesine girilecek.

İBB MAĞDUR ETMİŞTİ



Geçen hafta yollarda kalan vatandaşlar İBB’ye isyan etmiş, gelmeyen otobüsler nedeniyle saatlerce yürümüşlerdi