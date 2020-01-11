İBB çalıştayında 'yok artık' dedirten iddia!

İBB’nin düzenlediği Kanal İstanbul çalıştayına çevre, hukuk, deprem, iktisat ve kimya alanında birçok akademisyen katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘bilimsel olarak tartışılsın’ çağrısıyla gerçekleştirilen çalıştayda Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbullu erkekleri hadım edeceği iddiası şaşkınlıkla karşılandı.

‘REFERANDUMDA SORUN’

Çalıştayda konuşan kimya uzmanı Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle Marmara Denizi’nde sülfür dioksitin birikeceğini bunun da çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi. Bunun kendi araştırması değil, Çinli bilim adamlarının araştırması olduğunu belirten Saydam, “Sülfür dioksitin erkek üreme sistemini kalıtımsal bir şekilde yüzde 25-30 oranında olumsuz şekilde etkiler. Referanduma giderseniz katılımcılara ‘erkekliğinin gitmesini istiyor musun istemiyor musun?’ diye de sorun” dedi.

ALİ ŞEKER: KİMYASAL HADIM

Saydam’ın ardından söz alan ve uzmanlık alanı genel cerrahi olan CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker de Kanal İstanbul projesinin erkekleri hadım edeceğini iddia etti. Şeker, “Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi’ni öldürmeyecek, İstanbul’un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek” diye konuştu.

İMAMOĞLU: KANAL İSTANBUL HARAMDIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a neden karşı çıktığını özetlediği 15 maddelik açıklamasında projenin haram olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Karadeniz’de tuzlu su miktarı artacak ve doğal denge bozulacak, balıklar yok olacak balıkçılık bitecek. Yaradan’ın kurduğu düzeni yok etmeye çalışmanın vebali büyük. İstanbul’un suyuna kuşuna, ormanına, buradan geçim sağlayan yüz binlerce insanın helalini yok etmeye çalışmak haramdır, nokta” dedi.

‘MEZARLAR TAŞINACAK’

İmamoğlu, projenin maneviyatı da bitereceğini iddia ederek, “Kanal İstanbul demek maneviyatı yok etmek demek. Mezarlıklar Müdürlüğü’nün raporuna göre mezarlıklar proje alanında. Arnavutköy, Küçükçekmece, Başakşehir’de pek çok mezarın taşınmasına mecbur kalınabilir” diye konuştu.