İBB beceremedi, AK Partili belediye yardıma yetişti

İstanbul'da Kağıthane Belediyesi, cadde ve sokakların yanı sıra kamuya ait binaların da dezenfekte işlemini gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Belediyesi'ne gönderdiği talep ile İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yoğun kullanılan A-B ve C bloklarının dezenfekte edilmesini istedi. İBB'den talebi geri çevirmeyen Kağıthane Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını yaparak İSKİ'de hijyen şartlarının oluşmasını sağladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İSKİ'yi dezenfekte edemediğini, kurumun talebiyle AK Partili belediyenin dezenfekte işlemini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı açkılamada şu ifadeleri kullandı:

"Görünen o ki, beceriksiz İBB Başkanı algı, kurgu ve polemik üretmekten, Korona ile mücadelede İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamamış. Neyse ki, İSKİ’nin talebiyle AK Partili Belediyemiz imdada yetişmiş. Elinize sağlık Kağıthane Belediyesi."