İBB Başkanı İmamoğlu 'Bugün yapımına başladık' demişti, işin aslı ortaya çıktı!

İstanbul Üsküdar'da aşırı yağışların sebep olduğu sel baskınına çözüm için Mart ayında Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli projesinin temeli atıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi (İSKİ) tarafından 6 Mart 2019'da TBM şaft girişi töreni ile start verildi.

Haber7.com'un yer verdiği habere göre, Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu'nun şu ifadeleri tepki çekti:

"Bu süreçte İstanbul'un birçok ilçesinde ciddi altyapı yatırımları yaparak çeyrek asırdan fazladır çözülmemiş sorunları kökünden çözüyoruz. Bugün yapımına başladığımız Bülbülderesi Yağmur Suyu Tüneli bittiğinde, Üsküdar’daki yağmur sonrası su baskınları son bulacak."

AÇILIŞ TÖRENİ 6 MART 2019'DA!

"Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleri" açılışını AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yapmıştı. 6 Mart 2019'da kazı çalışmasının başlaması dolayısıyla Salacak'ta tören düzenlenerek start verilmişti.

DÖNEMİN GENEL SEKRETERİ HAYRİ BARAÇLI'NIN PAYLAŞIMI

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Hayri Baraçlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerçeği gözler önüne seriyor.