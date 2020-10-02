İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun dosyası Yargıtay'da

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ‘beraat’ kararının bozulmasının ardından yeniden mahkemeye çıktı. Savcı, dosyada eksikliklerin olduğun belirterek müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerini anlattı. Mahkeme dosyası bir kez daha Yargıtay’a gönderdi.

