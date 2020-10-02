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  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun dosyası Yargıtay'da
02 Ekim 2020 Cuma 00:54 | Son Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun dosyası Yargıtay'da

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun dosyası Yargıtay'da

Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla “nitelikli dolandırıcılık” suçundan dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ‘beraat' kararının bozulmasının ardından yeniden mahkemeye çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ‘beraat’ kararının bozulmasının ardından yeniden mahkemeye çıktı. Savcı, dosyada eksikliklerin olduğun belirterek müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerini anlattı. Mahkeme dosyası bir kez daha Yargıtay’a gönderdi. 

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