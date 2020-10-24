İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. İmamoğlu'nun hastanede tedavi sürecinin başladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

VALİ YERLİKAYA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.