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30 Eylül 2020 Çarşamba 15:52 | Son Güncelleme:

Hz. Muhammed'e hakarete hapis istemi

Hz. Muhammed'e hakarete hapis istemi
AA

İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter üzerinden İslam'a ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşması nedeniyle tutuklanan Muhammed Cevat Söğüt hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

AA'nın haberine göre, soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Söğüt'ün "LGBTİ Birliği @lgbtiorg" adlı Twitter hesabı üzerinden 13 Temmuz'da 3 farklı yorum ve paylaşım yaptığı, bu paylaşımlarda Hz. Muhammed'e ve İslam'a yönelik hakaretler bulunduğu belirtildi.

İddianamede sanığın savcılıkta verdiği ifadesinde paylaşımları kendisinin yapmadığını, hesaba birden fazla kişinin erişim sağladığını, erişim sağlayanlardan sadece bazılarını tanıdığını söylediği belirtildi.

Paylaşımın yapıldığı siteyi kendisinin yönettiğini, paylaşımın yapıldığı zaman diliminde kendisinin de hesaba girdiğini iddia eden Söğüt'ün ifadesinde, Hz. Muhammed'e saygısının olduğunu, babasının eski din görevlisi olduğunu belirttiği de iddianamede yer aldı.

"EYLEM KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ"

Paylaşımı farkedince sildiğini ve özür metni yayınladığını savunan Söğüt, paylaşımı yapanların bulunabileceğini iddia etti.

İddianamede sanığın savunmasının suçtan ve yaptırımdan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelinin yaptığı paylaşım üzerine pek çok sosyal medya kullanıcısının galeyana gelerek mesaj attığı ve ihbarda bulunduğu da gözetildiğinde eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi.

Paylaşımın zincirleme bir şekilde basın ve yayın yoluyla yapıldığı belirtilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

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