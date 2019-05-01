Huzurevlerinde kalma yaşı 65'e çıkarılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, İnönü Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Uluslararası Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu” düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç sempozyumda yaptığı konuşmada kurumsal bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

6 bin yatak kapasitesi

"Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65’e çıkaracağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın talimatlarıyla 65’e çıkarmak için çalışıyoruz. Bir de ne var tam bağımlı dediğimiz hasta grubumuz var. Bunlar için de yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerimiz var. Bunun şu anda 6 bine yakın yatak kapasitesi var. Gündüz bakım modellerimiz var, bunlar da çok önemli. Bu engelli ve yaşlılarımızın gündüz gelip, akşam evine gittiği bir modeldir.”

Evde sağlık hizmeti rol model oluyor

Evde sağlık hizmetleri kapsamındaki diş tedavi hizmetlerinin dünyadaki diğer ülkelerde Türkiye’de olduğu gibi yaygın olmadığını aktaran Koç, “Yatalak hastanız var, dişi ağrıyor, dişiyle ilgili bir sorunu var. Hastaneye nasıl götüreceksin? Götürsen bir sürü sorunu var. Tedavi eve geliyor. Devletimiz bunu veriyor ve Bakanlığımız bunu finanse ediyor” diye konuştu.