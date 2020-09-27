Huzurevleri için üç farklı mimari model

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak yaşlı vatandaşlara götürülen hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Bakım kuruluşlarını yaşlıların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladıklarını söyleyen Selçuk, her bir yeni kuruluşun tasarımlarının yaşlıların kullanımına uygun olarak erişilebilir ve ihtiyaca göre kişiselleştirilebilir özelliklerde dizayn edilmesini amaçladıklarını açıkladı.

HEPSİ DÜŞÜNÜLDÜ



Huzurevi proje modellerini site tipi, avlu tipi ve küçük ev tipi olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirdiklerini belirten Selçuk, şunları anlattı: “Site tipi proje bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılarımız için, avlu tipi proje demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. Küçük ev tipi proje ise daha bağımsız yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan bir model.”

53 MERKEZ DAHA HİZMETE AÇILACAK



Bakan Selçuk, “2023 yıl sonuna kadar toplamda 5 bin 425 kapasiteli olmak üzere 53 huzurevini daha hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

AVLU TİPİ



SİTE TİPİ



KÜÇÜK EV TİPİ

