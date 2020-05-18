Huzurevinde başarının sırrı izolasyon merkezi

Dünya ülkelerinde koronavirüsten ölenler arasında huzurevlerinde kalanların oranı yüzde 70’lere ulaşırken, Türkiye’de yüzde 4’te kalmasının nedeninin, 81 ilde kurulan sosyal izolasyon merkezleri olduğu belirtildi. Huzurevlerinde koronavirüse yakalanıp, tedavilerinin ardından taburcu edilenler, izolasyon merkezlerinde 14 gün karantinada tutulduktan sonra konakladıkları huzurevlerine gönderiliyor.

NEGATİF ÇIKANA KADAR



Merkezlerden biri olan Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’ndeki izolasyon merkezinin kapılarını açtı. Huzurevlerinde koronavirüse yakalanıp, gördükleri tedavi sonucunda taburcu olan yaşlılar, bu izolasyon merkezinde 14 gün karantinaya alınıyor. 14 günün ardından tekrar teste tabi tutuluyor. Negatif çıkanlar, tekrar konakladıkları huzurevlerine gönderiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, gerek Türkiye’de gerekse dünyada huzurevlerinin en riskli alanlar olduğunu belirterek, “Virüsün girişini minimumda tutuyoruz” dedi.

63 POZİTİF VAKA



Bütün kuruluşlardaki personeli testlere tabi tuttuklarını belirten Koç, “Bütün bu tedbirlere rağmen kuruluşlarımızda pozitif vakalar maalesef oldu.

Bugün itibariyle kuruluşlarımızda bulunan 27 bin 500 kişiden bin 63 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Bunun ardından tedavisi yapılan yaşlılarımızdan 755›i taburcu oldu” diye konuştu.

EN KÖTÜ KANADA ARDINDAN İSPANYA



Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ının, 65 yaş üzerindeki vatandaşlar olduğu belirtildi.

Tüm vakalar içinde kurumsal bakımda kalanların vefat eden oranı Kanada›da yüzde 71, Fransa’da yüzde 49, İrlanda’da yüzde 51, Belçika, Norveç, İtalya ve İspanya’da yüzde 53 olarak kaydedildi.