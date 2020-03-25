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  3. Husumetli iki aile taş,sopa ve bıçaklarla birbirine girdi

Husumetli iki aile taş,sopa ve bıçaklarla birbirine girdi

Husumetli iki aile taş,sopa ve bıçaklarla birbirine girdi

Son Dakika Haberleri.. VAN'ın Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi'nde, husumetli 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve silah kullanılan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Önce taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada daha sonra silahlar ateşlendi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ile hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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